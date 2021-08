As

Op de jumping van de Kempische Regionale in As stonden heel wat manches op het programma. In de derde van vijf manches voor de Epplejeck Cup ging de zege naar Valerie Clauw (Arusa) die ook de leiding in de tussenstand overnam van Lauren Windsor. In de Cavalor Cup won Emmaly Panis (Apollo V Z). Dankzij deze zege blijft Panis ongenaakbaar op kop in de tussenstand.