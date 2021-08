Hoe moet het nu verder in Afghanistan? “Wie niet in de pas loopt, zal gestraft worden”

In Afghanistan hebben de talibanstrijders vanuit het presidentieel paleis in hoofdstad Kaboel het Islamitisch Emiraat van Afghanistan uitgeroepen. In enkele weken tijd slaagden ze erin de democratie die de voorbije twintig jaar voorzichtig werd opgebouwd met de grond gelijk te maken. Hoe moet het nu verder? “De taliban beloven inclusiviteit, maar de voorwaarde blijft dat iedereen doet wat de sharia dicteert”, zegt professor David Criekemans.