Antwerpen

In de stad Antwerpen heerst een verhoogde waakzaamheid naar aanleiding van de machtsovername van de taliban in Afghanistan. “Onze voornaamste bezorgdheid is dat dit buitenlandse conflict niet in Antwerpen geïmporteerd wordt”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA).