Kampeervlotten in Dilsen-Stokkem weer open na waterramp. — © TV Limburg

Dilsen-Stokkem

In Dilsen-Stokkem mogen de fluisterbootjes en kampeervlotten binnenkort weer gebruikt worden. Na de overstromingen van vorige maand werden alle reservaties voor de wateractiviteiten geannuleerd om veiligheidsredenen. De kwaliteit van het water werd in vraag gesteld, en een heel aantal bomen langs de oever dreigden om te vallen. Maar intussen is de situatie veilig, en zijn er vanaf woensdag weer reservaties mogelijk.