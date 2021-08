Neerpelt krijgt nieuw marktplein, burgers geven binnenkort hun mening

Pelt

De gemeente Pelt heeft vanmorgen zijn nieuwe plannen voorgesteld om het Marktplein in het centrum van Neerpelt te heraanleggen. 5 jaar geleden was er al een voortraject voor de herinrichting van het centrum, maar dat project werd stilgelegd om de gemeentefusie prioriteit te geven. Vandaag is er dus een nieuw concept, met veel groen en voorrang voor de zwakke weggebruiker. Maar daarvoor moeten dan wel een heel aantal parkeerplaatsen verdwijnen. Het gemeentebestuur organiseert nu een aantal infosessies, waar burgers hun mening kunnen geve