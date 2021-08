Overheid schakelt apotheek in om vaccinweigeraar te overtuigen

De overheid schakelt de hulp in van de apothekers om vaccinweigeraars te overtuigen om zich laten inenten. Het is de bedoeling om zo de moeilijk bereikbare burgers over de streep te trekken. Want in een klein land als België, klinkt het, is elke gevaccineerde persoon van cruciaal belang in de strijd tegen Covid-19. Terwijl de patiënt aan de balie wacht, maakt de apotheker rechtstreeks een afspraak in een vaccinatiecentrum. Het grote verschil zal het niet maken, geven de apothekers toe. Er blijft een belangrijke groep die niet voor reden vatbaar is en niet van vaccinatie wil weten. Maar elke extra gevaccineerde persoon kàn mensenlevens redden.