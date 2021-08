Hasselt

Hoe zou het nog zijn met Jan Carlier? Carlier is een van de meest gerespecteerde Limburgse kunstenaars, maar het is al een hele tijd stil rond de Hasselaar. Is hij dus nog actief? Onze journalist Jeroen Houben ging vanmiddag op bezoek bij de 64-jarige man die al duizenden kunstwerken op z’n conto heeft staan. Maar de voorbije jaren bij momenten door een hel ging.