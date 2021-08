Crisiscel cultuur vraagt heropening cultuursector op volle capaciteit vanaf 1 september

De Crisiscel Cultuur vraagt in de aanloop naar het Overlegcomité van 20 augustus de volledige vrijheid voor het publiek, het personeel en de vrijwilligers van (socio-)culturele activiteiten en evenementen vanaf 1 september. “Nu de vaccinatiegraad het punt bereikt heeft waarop ons werd beloofd dat alle beperkende maatregelen zouden worden afgeschaft, vraagt de Crisiscel om die belofte - conform het gevoerde overleg met de sector - ook effectief waar te maken”, klinkt het maandag in een persbericht.

“Vanuit een dringende economische en maatschappelijke noodzaak na 18 maanden gehele of gedeeltelijke sluiting pleiten we ervoor om opnieuw te kunnen werken op volledige publiekscapaciteit, zonder social distancing en zonder mondmaskers”, aldus de Crisiscel.

Indien het Overlegcomité beslist dat de gezondheidssituatie het toch nog niet toelaat om voor de volledige vrijheid te gaan, dan pleit de Crisiscel voor de uitbreiding van het Covid Safe Ticket naar culturele evenementen die werken voor publieksgroepen kleiner dan 1.500 personen. “Wat nu kan voor de grote events moet evenzeer kunnen voor kleinere events en activiteiten”, aldus de Crisiscel, die wel benadrukt dat het gebruik van de coronapas een zeer tijdelijke en optionele maatregel moet zijn.

“Voor een groot deel van onze sector zijn de activiteiten in de huidige omstandigheden nog steeds verlieslatend. We moeten kunnen werken in rendabele omstandigheden”, besluit de Crisiscel. Indien dat toch niet mogelijk is, eist de cultuursector de verderzetting of herneming van de steunmaatregelen: verlenging tijdelijke werkloosheid corona, (dubbel) overbruggingsrecht, beschermingsmechanismes en de globalisatiepremie.