Vaarwel lange lokken: nieuwe look voor Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian, de oudste zus van de Kardashian-Jenner clan, heeft geen lang haar meer. Ze toont een korte bob met middenscheiding in vier foto’s aan haar volgers. De reacties zijn lovend. Onder meer haar vriend Travis Barker laat zijn enthousiasme blijken. “Je bent perfect”, schrijft hij. Hailey Bieber houdt het op “zo schattig”.

BV-kapper Jochen Vanhoudt zei eerder dat je met zo’n coupe altijd in de mode bent. De reden? “Je kunt er alle kanten mee uit. Je kunt nog net een staartje maken en met behulp van een steil- of krultang krijg je een glamoureuze look. Met een texturizing spray creëer je een strandlook.” De kapper noemt nog een extra voordeel: “Als je een over tien jaar een foto van jezelf ziet, zal je zeker niet afvragen wat je bezielde om voor deze coupe te kiezen.”

Zelf een Kourtney’ke doen? “Heb je een rond gezicht en wil je een bob met een froufrou? Dan kan je gezicht net nog ronder lijken”, waarschuwt Jochen. Laat de froufrou beter achterwege. Toch graag een froufrou? “Kies dan voor een afgeronde versie. Bij een iets langer gezicht is een bob met froufrou dan weer net het mooist omdat die het gelaat optisch verkort. Een bob kan ook met krullen, maar dan laat je er beter laagjes in knippen.” Een trucje om je gezicht optisch slanker te doen lijken: laat je lokken schuin naar voren knippen en draag de bob sluik.