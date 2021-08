Van romantische kiekjes samen tot een boeket dat hij haar cadeau deed: de Amerikaanse zangeres en actrice Jennifer Lopez (52) heeft alle sporen van haar ex, Alex Rodriguez, op Instagram uitgewist. Ze heeft hem ineens ook ontvolgd. Een goed idee na een relatie of niet echt? We vroegen het aan relatietherapeute en auteur van En ze leefden nog lang en gelukkigChloé De Bie.