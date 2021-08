Remco Evenepoel heeft dankzij Ronde van Denemarken vertrouwen teruggevonden: “Een enorme boost voor het zelfvertrouwen”

Remco Evenepoel kan terugblikken op een geslaagde week. Met de eindwinst in de Ronde van Denemarken kan hij alweer een nieuwe rittenkoers aan zijn palmares toevoegen. Maar Evenepoels honger is nog niet gestild. Met het WK en de Ronde van Lombardije staan er nog twee topevenementen op zijn agenda.

Twee dagen na zijn eindoverwinning in Denemarken stond Evenepoel de pers te woord en had hij ook een aantal sponsorverplichtingen. “Ik heb lang moeten wachten om nog eens een rit in lijn te kunnen winnen”, vertelde een zichtbaar ontspannen Evenepoel aan Sporza. “Het is ook fijn dat ik het op de manier deed waarop ik het het liefste doe: van vrij ver alleen gaan. Dat geeft echt motivatie en een goed gevoel naar de komende periode toe.”

Evenepoel gaf ook aan dat hij na de Olympische Spelen, waar hij negende werd in de tijdrit, zelf even twijfelde aan zichzelf. “Ik had echt goed getraind richting Spelen en ik had echt een goeie vorm. Maar het kwam er gewoon niet uit in de wedstrijden. Dan begin je toch te twijfelen en is het misschien wel een overgangsjaar waarin je geen doelen moet stellen. Maar na afgelopen week kan ik deze mindset wel een beetje herschikken. Winnen doet sowieso deugd en deze doet nog zoveel meer deugd, omdat het de eerste is na (zijn val in de Ronde van Lombardije van vorig jaar, red.). Het was wel nodig.”

© EPA-EFE

De komende weken rijdt de Vlaams-Brabander met de Druivenkoers en Brussels Cycling Classic twee thuiswedstrijden. Dan volgt de BinckBank Tour. “Dat is toch ook wel een doel geworden”, vertelt Evenepoel. “Ik heb nu toch zes op zeven rittenkoersen gewonnen, het zou leuk zijn als ik er een zevende aan zou kunnen toevoegen in eigen land. En dan is het EK, waar ik nu sowieso ook al aan denk. Maar als er tussendoor iets te pakken valt, ga ik dat zeker niet laten liggen.”

Terugblik op Lombardije

Het is intussen een jaar geleden dat Evenepoel zwaar crashte in een afdaling van de Ronde van Lombardije. Ook daar staat de jonge renner van Deceuninck - Quick-Step dit jaar opnieuw aan de start. “Het zal eerder een mentale kwestie zijn”, zo meent hij. “Ik wil er heel graag starten, maar zonder een resultaat in mijn hoofd.”

“Ik weet niet hoe ik ga reageren op die koers. Het kan zijn dat ik er met een heel bizar gevoel aan de start sta. Zelfs bang. Maar voor hetzelfde geld sta ik er met een volledig vrij hoofd en durf ik er risico’s nemen. Ik wil er sowieso naar toe om er geconfronteerd te worden met wat er een jaar geleden gebeurd is. Het wordt dan een soort van pagina omdraaien. Je moet toch ooit die confrontatie aangaan.”

© BELGA

Nog geen certitude voor WK

Tot slot volgt er dan nog het WK in het eigen België. Evenepoel wil heel graag de wegrit rijden, maar van een selectie is hij nog niet zeker. “Het is vooral door de Spelen dat ik hiervoor nog geen certitude ben. Maar de voorbije week heb ik benen gevoeld die ik sinds de val nog niet heb gevoeld. Dus ik heb wel een stap vooruit gezet. Het is wat ik had verwacht. Het ging er op een bepaalde dag terug zijn en ik denk dat die er in Denemarken misschien wel was. Voor het zelfvertrouwen is het alleszins een enorme boost.”

Evenepoel gaf in een interview na zijn ontgoochelende tijdrit op de Spelen aan dat hij de WK-tijdrit niet wou betwisten. Nu komt hij op die uitspraak toch wat terug. “Ik heb nu een ander gevoel, omdat ik een tijdrit heb gewonnen die mij ook niet ligt (de tijdrit in de Ronde van Denemarken, red.). Het is vergelijkbaar met de tijdrit van het BK. Daar was het ook de ene bocht na de andere, maar toen had ik die punch niet. Nu wel. Er volgen nog twee tijdritten en daar zal ik mijn plek in moeten verdienen. Ik ga er nog hard voor moeten werken.”