Goddy geeft mondmaskers nieuwe bestemming voor het goede doel

Op Paspoel woont Goddy Simons, een dame met het hart op de juiste plaats en veel liefde voor het welzijn van mens en dier. Het was dan ook haar idee om van de vele mondmaskers die haar buren Leon en Christine maakten in coronatijd om die te veranderen in zakjes.

In april 2020, toen er nog geen mondmaskers te vinden waren in winkels of online, maakten Goddy’s buren Leon en Christine vele katoenen mondmaskers die men in de was kon koken. Dankzij Goddy krijgen de mondmaskers nu een tweede bestemming: zij maakt er zakjes van die kunnen dienen om hondensnoepjes in te doen of als geurzakjes voor in de linnenkast te leggen.

Goddy koos ervoor om die te gebruiken voor het goed doel en zo werden de zakjes afgegeven in het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) in Tongeren. Daar kunnen de mensen bij een benefiet voor de honden zo'n zakje kopen en zo het centrum steunen. In het centrum kan je trouwens ook nog altijd terecht om plastieken dopjes van allerlei flessen te doneren en het centrum zo te steunen.