Familie Baerts heeft 7 meter hoge agave in tuin

Tongeren

Bij de familie Baerts in Vreren staat een 6 tot 7 meter hoge agaveplant in bloei. Veertig jaar geleden bracht de familie zo'n plantje mee vanuit Spanje, waar ze hun vakantie doorbrachten. Na een tijd ontgroeide het plantje zijn pot en werd het in de voortuin geplant. Nu is de plant eindelijk tot bloei gekomen. Maar die plotse bloei betekent ook het einde van de plant, die zal afsterven.