Cameron Lommelen finaliste Miss Fashion 2022

De 17-jarige Cameron Lommelen is doorgestoten tot de finale van Miss Fashion 2022. De interesse om mee te doen aan een missverkiezing was er al op vroege leeftijd, zegt ze.

“Toen ik de eerste keer gecontacteerd werd door de organisatie van Miss Fashion, was ik nog een jaartje te jong”, zegt Cameron Lommelen. “Van zodra ik 16 was, kreeg ik een tweede berichtje om mij op te geven. Ik twijfelde geen seconde en heb me dan ingeschreven, niet wetende aan wat voor avontuur ik ging beginnen.”

“De reden waarom dat ik echt voor dat kroontje wil gaan, is natuurlijk om te winnen. Maar ook om verder te geraken in de modellenwereld”, zegt Cameron. “Van jongs af aan ben ik er al mee bezig, dat is echt waar mijn hart ligt. Het is op een heel speelse manier begonnen toen mama en ik foto’s gingen maken van mij en van de kleding die ik aan had. Na zoveel jaar wil ik het toch wel serieus nemen en wil ik die kans ook graag krijgen. Miss Fashion is daarvoor de juiste springplank.”

Wie wil stemmen op Cameron, kan dat via de link op haar Instagram-pagina of in de bio van Miss Fashion.