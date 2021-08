Limburgs Landschap: Wespendief

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Hij ‘vlinderde’ even, zo was ik er honderd procent zeker van dat het er eentje was. Wespendieven herkennen, is niet altijd zo simpel. Je wil niet weten hoeveel waarnemingen van deze soort als buizerd doorgegeven worden en ook omgekeerd. Ze lijken dan ook, hoog zwevend in de lucht, verdomd veel op elkaar. Zelfs ervaren vogelkijkers laten zich wel eens vangen. Wat onze wespendief doet, en zijn lookalike de buizerd niet, is ‘vlinderen’. Hij klappert enthousiast met zijn vleugels tegen elkaar onder zijn lichaam. ‘Baltsen’ noemen de kenners dat. Ik weet dat hij dit doet omdat hij zijn vrouwtje graag ziet, de romanticus.

Als je een wespendief wil zien, moet je wel niet meer te lang talmen. Eind deze maand vertrekken ze weer richting Afrika, waar ze overwinteren. Uit noodzaak, want zoals zijn naam al doet vermoeden, eten ze voornamelijk wespenlarven. Dus is hij alleen hier tijdens de zomer, van ergens in mei tot ten laatste begin september. Buiten deze periode is zijn menukaart namelijk leeg, geen wesp te bespeuren.

Dat korte lijstje van ‘wat-komt-er-op-tafel-vandaag’ zorgt ook voor een aantal speciale eigenschappen. Zo zitten zijn poten en tenen, waar hij de wespennesten mee uitgraaft, vol met dikke schubben zodat de wespen hem niet kunnen steken. Ook rond zijn kop en nek heeft hij stugge en goed aansluitende veren. Met hetzelfde doel. Want je kop in een nest vol boze wespen steken met allemaal scherpe angels, is geen aanrader. Wie ooit een wespennest in huis had, kan dat bevestigen. Maar voor onze wespendief is dat geen enkel probleem. Hij past zijn menu voorlopig niet aan. Voor een portie larven heeft hij dat graag over. Angels of geen angels.

Foto’s: Lucas Bollingh en Jente Kasprowski