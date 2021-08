IJjesdag bij Samana Lommel-Centrum

In de voormiddag was er al volop activiteit in en om de Volksmacht. De zaal en parking werden door de kernleden omgetoverd in een sfeervol ijssalon. Ze keken er vol verlangen naar uit om de leden na zo’n lange tijd weer te mogen ontvangen. Wat werd het een warm weerzien. Ruim op tijd arriveerde de Krijmboer. Een 80-tal leden schoven geduldig aan om hun ijsje in ontvangst te nemen. Er werd gelekt dat het een lieve lust was. Na het ijsje werden de leden nog verrast met een kop koffie. Iedereen nam ruim de tijd om bij te praten. Hopelijk kunnen er vanaf nu weer regelmatig ontmoetingen georganiseerd worden, want het doet iedereen deugd om elkaar in levende lijve te zien.