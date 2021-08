Drie dorpen in de omgeving van het stadje Keratea, op 50 kilometer van de Griekse hoofdstad Athene, zijn maandag uit voorzorg geëvacueerd, nadat een nieuwe brand is uitgebroken in de buurt van de haven van Lavrio, die de verbinding tussen enkele eilanden van de Cycladen onderhoudt. Dat meldt het Duitse persagentschap dpa.