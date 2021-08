All Stars maken een comeback … en zo krijg jij je oude exemplaren weer schoon

Staat er nog een opruimsessie van je kasten op de planning deze zomer? Dan kom je misschien wel dé sneakers van het moment tegen, die ergens achteraan in een hoekje zijn gepropt. We hebben het over de Converse All Stars uit je tienerjaren, want ze zijn het anno 2021 weer helemaal. Geef ze gerust een tweede leven … of eerst een sopje, als er nog vuil uit vervlogen tijden aan vast hangt.

De Converse All Stars bestaan al meer dan honderd jaar, maar werden pas een echte modetrend in de jaren negentig. Hoewel ze nooit echt helemaal uit het straatbeeld verdwenen, belandde jouw paar misschien ergens in het vergeethoekje omdat je andere sneakertrends prioriteit gaf. Ik deed de test en jawel: helemaal onderaan een schoenenzak op zolder, haalde ik niet één, maar twee paar tevoorschijn. Een rood paar, recent met plezier gedragen onder een zwartgele outfit tijdens het EK voetbal, en varianten in bruin leder met nog een hardnekkig laagje aarde eraan uit circa 2005.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Oppoetsen is de boodschap, want de All Stars prijken tegenwoordig aan de voeten van topmodellen en andere beroemdheden. Onder meer de Amerikaanse Gigi Hadid poseert ermee op haar Instagrampagina. Ook veel fashionista’s tonen zich fan van de klassiekers, die vandaag ook in originele uitvoeringen beschikbaar zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De kracht van de sneakers? Ze zijn werkelijk multi-inzetbaar. Of je ze nu combineert met een culotte, rok of shortje: de fashion police keurt het goed. De enige nadelen zijn dat je er met de beste wil van de wereld geen steunzolen in krijgt en dat ze – zeker de stoffen exemplaren – snel vuil kunnen worden. Als je naar een festivalweide trekt, bijvoorbeeld. De stoffen sneakers kunnen in de wasmachine, al raden ze het bij Converse zelf af. Een eigen experiment leert ook waarom: de dag na de wasbeurt knellen ze behoorlijk rond de voeten.

Het merk raadt aan om ze te schrobben met lauw water op een doekje en milde zeep. Wees niet te ruw met het materiaal. Om de neus en de rubberen onderkant van de schoen proper te krijgen, kun je er een oude tandenborstel bij nemen. Zo krijg je ook deze zones weer als nieuw.