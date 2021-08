Lommel SK gaat ten onder diep in blessuretijd. — © TV Limburg

Lommel

De competitie in 1B ging dit weekend van start en zorgde meteen voor een bittere pil voor Lommel SK. De Noord-Limburgers gingen in de 98ste minuut alsnog onderuit in eigen huis tegen Waasland-Beveren. En dat nadat de Lommelaren tot twee keer toe op voorsprong kwamen. Met het plotse vertrek van trainer Liam Manning kende de club al een woelige week. De thuisploeg moest het ook nog eens stellen met heel wat afwezigen.