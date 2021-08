Brusselse regering verplicht preventieve testen in rusthuizen met te lage vaccinatiegraad

Volgens Iriscare werden er al talrijke acties ondernomen om het personeel bewust te maken en COVID-19 te bestrijden in de Brusselse rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. “Het is echter cruciaal om dit preventie- en bewustmakingswerk voort te zetten”, klinkt het. “Daarom werden de rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen vanaf 15 juli gevraagd om een snelle antigeentest te regelen voor elk personeelslid dat terugkeert uit vakantie, ongeacht uit welk land ze terugkomen. Die test moet plaatsvinden op de dag waarop het personeelslid terugkeert. Iriscare heeft daarvoor 250 snelle antigeentesten geleverd aan elk rusthuis en rust- en verzorgingstehuis.”

Alle rusthuizen en rust-en verzorgingstehuizen waar, volgens de cijfers van Sciensano, minder dan 70 procent van het personeel en minder dan 90 procent van de bewoners gevaccineerd zijn, moeten ook overgaan tot preventief testen. Daarbij zal het volledige personeel getest worden met PCR-testen.

“In de verschillende rusthuizen komen ook nieuwe bewustmakingscampagnes”, gaat Iriscare voort. “Het is absoluut noodzakelijk de personeelsleden van zorginstellingen bewust te maken en hun vragen te beantwoorden om hen gerust te stellen over vaccinatie. Door zich te laten vaccineren beschermen deze personeelsleden niet alleen zichzelf, maar ook de meer kwetsbare personen.”

“De doeltreffendheid van vaccinatie is nu merkbaar”, zegt minister Maron, “maar we moeten waakzaam blijven en de strijd opvoeren. Dat doen we door de risico’s die er nog steeds zijn voor onze instellingen te meten en onze screening te intensiveren. Anderzijds zetten we de dialoog met het personeel van rusthuizen voort om ervoor te zorgen dat zij vaccinatie vanzelfsprekend gaan beschouwen.”