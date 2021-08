Met deze eenvoudige tip branden je kaarsen langer

Niets zo gezellig als op een mooie zomeravond uren keuvelen bij kaarslicht in de tuin. Al is het mogelijk dat de kaars de dag erna niet meer vlot wil branden. En dat heeft alles te maken met de zogenoemde memory ring: de gesmolten was die een ring creëerde en de branduren van de kaars inkort. Maar er is een simpel trucje om dat te voorkomen.

De volgende keer dat je de kaars aansteekt, zal de ring niet meer smelten omdat het midden van je kaars al een beetje dieper ligt. Daardoor zal je minder lang kunnen genieten van die kaars. Tenzij je de memory ring omzeilt. Dat kan door je kaars tijdens de eerste brandsessie lang genoeg te laten branden … tot de was smelt tot aan de rand van de houder. Hoe lang? Volgens de richtlijn moet je kijken naar de diameter van de kaars. Vervolgens reken je een uur brandtijd per 2,5 centimeter. Bij een kaars met een diameter van tien centimeter, mag de vlam dus vier uur na elkaar voor gezelligheid zorgen.

© Shutterstock

“Wees in het begin niet te zuinig met je kaars”, zegt Koen Bert van de Bert Kaarsen in Gent. “Zeker niet als je een kaars koopt met meerdere wieken. Je hebt een groot oppervlak kaarsvet en dat moet volledig wegsmelten. Als je ze telkens maar een uurtje laat branden, ontstaan er inderdaad putten. De was die deze putjes na het uitdoven vult, zet de wieken vast.” Is de kaars eigenlijk klaar voor de vuilnisbak als je met een memory ring zit? “Neen, maar je moet ze wel herstellen. Werk het overtollige kaarsvet langs de randen weg, anders zul je nog veel last krijgen van het probleem. Gooi het uitgeharde kaarsvet ook weg. Je zou er in principe een nieuwe kaars kunnen van maken, maar dat is prutswerk.”

Bert heeft nog een paar tips om een mooie vlam – lees: leuk voor sfeer en gezelligheid – te krijgen. Hou eerst en vooral de vlamkom proper. Verwijder resten van de wiek en eventueel van lucifers. Wrijf de kom langs de binnenkant af en toe schoon met een papiertje. Dan neem je de roetvorming weg en brandt de kaars zuiverder.