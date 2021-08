Wat als je betrapt wordt op lockdownfeestje? Dit en andere zaken in nieuwe seizoen ‘De rechtbank’

We zijn halverwege augustus en het nieuwe tv-seizoen nadert met rasse schreden. Daarbij ook een elfde seizoen alweer van ‘De rechtbank’ op Play4. Wat als je terugkeert uit het buitenland en er woont plots iemand anders in je gehuurde appartement? Of wat als je samen met zeventien vrienden betrapt wordt op een huisfeest tijdens de lockdown? Het zijn zaken die acht nieuwe rechters en één oude bekende vanaf september zullen behandelen in het programma dat achter de schermen van justitie duikt.