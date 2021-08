David Goffin verliest in Cincinnati meteen bij zijn terugkeer

David Goffin (ATP 19) is er zondagavond niet in geslaagd zijn eerste duel na een blessureonderbreking van twee maanden te winnen. De dertigjarige Luikenaar en vijftiende reekshoofd moest in de eerste ronde van het ATP Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hardcourt/3.028.140 dollar) na één uur en zeventien minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-3) het onderspit delven voor de Argentijn Guido Pella (ATP 93).