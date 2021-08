Liverpool veroordeelt homofobe gezangen van eigen fans aan adres van Chelsea-huurling

Op Twitter zette eerste Kop Outs, een supportersvereniging van Liverpool die zit inzet voor LGBTQI-rechten de fans in kwestie op zijn plaats. Daarna deed de club hetzelfde. “De liederen waren aanstootgevend en ongepast. We vragen de supporters om altijd te denken aan de inclusieve waarden van de club en die hoog in het vaandel te blijven dragen”, klonk het in een statement van de club.

