Goud voor Songfestival-nummer van Måneskin

De Italiaanse band Måneskin heeft een gouden plaat te pakken in ons land voor hun nummer Zitti e buoni, waarmee ze in mei ook het Eurovisiesongfestival in Rotterdam wonnen. Dat wil zeggen dat de single al meer dan 20.000 keer werd verkocht.

Zaterdag stonden ze voor het eerst na hun overwinning in ons land, tijdens het festival van Ronquières. Normaal hadden ze op 5 augustus ook op de Lokerse Feesten gestaan, maar omdat drummer Ethan tendinitis aan zijn hand had, moesten ze dat concert afzeggen. Ook in Nederland, Noorwegen, Zwitserland en Turkije bereikten ze met Zitti e buoni al de gouden plaat. In Finland, Griekenland, Ierland en Polen haalden ze al platina. (eadp)