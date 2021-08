VS vraagt taliban burgers te laten vluchten, VN-Veiligheidsraad vergadert vandaag

De situatie in Afghanistan zal maandag worden besproken op de VN-Veiligheidsraad. Dat is via Twitter bevestigd. Eerder hadden zowel Estland als Noorwegen gevraagd om een buitengewone zitting bijeen te roepen. Volgens de agenda zal de vergadering om 10.00 uur (plaatselijke tijd) beginnen. Intussen riepen 66 landen de taliban in een gezamenlijke verklaring op burgers te laten vluchten, terwijl de VS de controle over de luchthaven van Kaboel hebben.