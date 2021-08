Bam! Zo viert Patrick Lefevere haast elke zege van Deceuninck – Quick-Step op Twitter. Afgelopen zaterdag werd er drie keer gebamd, zondag één keer. Het brengt het totaal overwinningen van The Wolfpack in 2021 op 47 stuks. Dankzij de tijdrit- en eindzege in Denemarken had Remco Evenepoel (21) een groot aandeel in het succesweekend.