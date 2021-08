Daniil Medvedev verslaat Reilly Opelka en verovert eindzege in Toronto

De nummer twee van de wereld, het topreekshoofd in Canada, versloeg zondag in de finale de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 32) in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 27 minuten.

De 25-jarige Medvedev verovert zijn vierde eindzege dit jaar, na de ATP Cup in Australië en de toernooien in Marseille en Mallorca. Hij is zijn twaalfde ATP-titel. Voor de 23-jarige Opelka was het zijn eerste Masters 1.000-finale. Hij won wel eerder al de ATP-toernooien in New York (2019) en Delray Beach (2020).