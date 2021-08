Ex-gangster verovert harten op Tiktok met optredens voor ernstig zieke patiënten in ziekenhuis

Razend populair zijn ze, de Tiktok-filmpjes van Enrique Rodriguez. De 28-jarige kerel zet namelijk filmpjes online waarop hij zingt voor ernstig zieke patiënten in een ziekenhuis in het Amerikaanse New Jersey.(kmlo)

De hartverwarmende taferelen staan in schril contrast met zijn tienerjaren. In 2009 kwam Rodriguez in de criminaliteit terecht en werd hij lid van een lokale bende. Drie jaar lang bleef hij op het verkeerde pad, tot meerdere bedreigingen aan het adres van zijn moeder voor een kentering zorgden. Hij gooide zijn leven om en begon als schoonmaker in een ziekenhuis.

Intussen werkt hij al negen jaar in datzelfde hospitaal en is hij na een opleiding opgeklommen tot verzorger. Ook zijn muzikaal talent ontdekte Rodriguez in die periode. Hij leerde zichzelf piano en gitaar spelen en besloot in het bijzijn van patiënten zijn kunsten te oefenen. Al snel werd duidelijk dat velen zijn optredens konden appreciëren. Net als op Tiktok, waar hij intussen tienduizenden fans vergaarde.