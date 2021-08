Tongeren met zijn 22 kerkfabrieken was in 2017 de Limburgse kampioen in het bijpassen van de rekeningen van de kerkfabrieken. — © BELGA

Hasselt/Tongeren

De Vlaamse steden en gemeenten pasten in 2020 127 miljoen bij om de rekeningen van kerkfabrieken te doen kloppen. In 2017 was dat 68 miljoen. Dat is een decretale verplichting, wetgeving die nog stamt uit de tijd van Napoleon. Maurits Vande Reyde en Jean-Jacques De Gucht, twee Vlaamse Parlementsleden van Open Vld, vragen die verplichting af te schaffen.