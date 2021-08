Situatie is ernstig in Haïti: “Mensen durven niet meer binnen slapen, ambulances sluiten deals met bendes”

Chaos. Anders kan de situatie volgens de Belgische Ereconsul in Haïti niet beschreven worden na de zware aardbeving van zaterdag die al meer dan 700 mensen het leven kostte. Want met de aardbeving van 10 jaar geleden in hun geheugen gegrift, zijn de Haïtianen bang. En de miserie is nog lang niet voorbij, want Haïti zet zich schrap voor een tropische storm die nog meer schade zou kunnen aanrichten. “Als de storm het zuiden bereikt, dan zullen er modderstromen en grondverschuivingen zijn, dat kunnen we er echt niet meer bij nemen.”