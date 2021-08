Pas Geopend: ’t Bazaarke

Met de opening van een eigen winkel gaat voor Jo Budo (41) uit Opheers een jongensdroom in vervulling. In ’t Bazaarke kun je terecht voor een breed assortiment aan lage prijzen.

Jo Budo, thuisverpleegkundige in hoofdberoep, wou altijd al graag een eigen winkel. “Ik begon eerst met spullen aan te kopen voor carnaval, daarna schuimde ik de rommelmarkten af en dan begon ik vanuit mijn garage te verkopen tot die te klein werd.” Jo besliste een nieuw bijgebouw aan zijn huis te laten plaatsen en te starten met een eigen zaak. “Een kennis zag foto’s van mijn producten op Facebook en zei tegen mij: ‘dat is een echt bazaarke dat ge hebt’. Ik vond die naam wel passen”, lacht Jo.

Beddengoed

De vlag dekt ook de lading, want in ‘t Bazaarke van Jo vind je heel wat verschillende producten. “Het hoofdaanbod bestaat uit beddengoed, sokken en ondergoed voor man, vrouw en kind. Dat vul ik aan met bruisballen en geurkaarsen, ook vegan. Daarnaast verkoop ik producten afkomstig van veilingen, zoals interieurdecoratie en bloempotten. Je vindt hier ook onder meer handtassen, portefeuilles en handgemaakte juwelen. Ik probeer steeds kwaliteit te verkopen aan redelijke prijzen en iedere klant tevreden te stellen. Als er een probleem is, kunnen klanten mij altijd contacteren en langskomen in de winkel, zelfs buiten de openingsuren.”

Praktisch:

’t Bazaarke

Himpedelstraat 26, 3870 Heers (Opheers)

0496/50.16.37

jo.budo@telenet.be

www.bazaarke.be

Facebook: Bazaarke Opheers

Open: zondag van 13 tot 16 uur en maandag van 16 tot 20 uur. Soms heeft ’t Bazaarke ook extra openingsdagen, klanten controleren hiervoor best de website of facebookpagina.