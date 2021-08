Olympische atleet wordt brutaal en “willekeurig” aangevallen op straat

De Ierse taekwondoka Jack Woolley is in de nacht van vrijdag op zaterdag slachtoffer geworden van - een naar eigen zeggen - willekeurige aanval in Dublin. Het 22-jarige lichtgewicht heeft foto’s op Instagram gezet van zijn verwondingen.

“Een groep van zo’n acht tot twaalf mannen en vrouwen in de twintig begon mensen aan te vallen”, zo schrijft Woolley, die net uit was geweest met vrienden. “Helaas was ik het slachtoffer van deze willekeurige aanvallen. Ik was gewoon een voorbijganger totdat ik in mijn gezicht werd geslagen. Een klap, gevolgd door: Mijn fout, verkeerde persoon. Daarna renden ze door om andere mensen aan te vallen.”

Woolley zegt dat hij bij bewustzijn bleef en dat hij zelf een ambulance kon bellen. “Ik ben blij dat het hierbij gebleven is en dat mijn vrienden allebei in orde zijn. Verschillende mensen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Zelf wacht ik daar op een operatie aan mijn mond.”

Eind juli nam Woolley nog deel aan de Olympische Spelen in Tokio. In de gewichtsklasse tot 58 kilogram werd de Ier in de eerste ronde uitgeschakeld. Toch was zijn deelname al een hele prestatie. Hij is namelijk de eerste ooit die Ierland op de Spelen vertegenwoordigde in het taekwondo.