Odjidja stuwt Gent naar eerste zege, KV Mechelen lijdt derde nederlaag op rij

Een aanvoerder geeft het goede voorbeeld. Leading by example. En dat is net wat Vadis Odjidja deed in de thuiswedstrijd van de Buffalo’s tegen KV Mechelen. De Gentse middenvelder dook overal op en bracht de Malinwa-defensie de wanhoop nabij. Geen toeval dat uitgerekend op een hoekschop van Odjidja AA Gent op voorsprong kwam dankzij een kanonschot van Ngadeu Ook na rust bleef Odjidja regisseren en dirigeren. Maar ondanks een heel rits doelkansen was het wachten tot diep in de toegevoegde tijd vooraleer Nurio de beslissende 2-0 scoorde. Malinwa heeft net als vorig seizoen haar start compleet gemist en blijft achter met een drie op twaalf.