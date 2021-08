Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) heeft de tweede etappe van de Vuelta gewonnen. In een massaspurt die ontsierd werd door een valpartij was hij sneller dan Fabio Jakobsen en Michael Matthews. Na zoveel ereplaatsen in de Tour is het nu dus meteen prijs voor onze landgenoot. Primoz Roglic blijft leider.