Meteen raak: sterke Jasper Philipsen is de snelste in Vuelta na ontregelde massasprint

Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) heeft de tweede etappe van de Vuelta gewonnen. In een massaspurt die ontsierd werd door een valpartij was hij sneller dan Fabio Jakobsen en Michael Matthews. Na zoveel ereplaatsen in de Tour is het nu dus meteen prijs voor onze landgenoot. Primoz Roglic blijft leider.

Het stond in de sterren geschreven dat de eerste rit in lijn op een sprint zou eindigen. Toch vond een Spaans trio de moed om er na paar kilometer vandoor te gaan. Hun namen: Xabier Azparren (Euskaltel - Euskadi), Diego Rubio (Burgos - BH) en Sergio Martín (Caja Rural - Seguros RGA). Het peloton hield de drie vluchters onder impuls van Deceuninck - Quick-Step en Groupama-FDJ voortdurend in het gareel. Buiten een valpartij van Jay Vine (Alpecin - Fenix) - zonder erg weliswaar - viel er in de eerste honderd kilometer niet veel te gebeuren.

© AFP

Met nog 60 kilometer te gaan vond het peloton het echter welletjes en werd er een versnelling hoger geschakeld. De voorsprong van de drie vluchters slonk zo snel van drie minuten tot anderhalve. Omdat het dan nog meer dan een uur koers was, besloot het peloton om de teugels toch nog even te laten vieren en het weer wat rustiger aan te doen.

Voorin zorgde Diego Rubio met nog zo’n 30 kilometer voor de boeg toch voor wat opwinding. De Spanjaard van Burgos - BH ging er voorin alleen vandoor en verzekerde zich zo van de Prijs van de Strijdlust. Het peloton liep Azparren en Martin dan snel in en even later zat ook het avontuur van Rubio zelf erop.

Op 16 kilometer van de streep testen de sprinters hun benen al een eerste keer. Aan de tussensprint haalde Fabio Jakobsen het makkelijk voor Alex Aranburu. Die laatste pakte wel twee bonificatieseconden en naderde in het algemeen klassement zo tot op vier seconden van Primoz Roglic.

Uiteindelijk kregen we dus de verwachte massasprint. In de voorbereiding daarop liet Tom Pidcock het peloton lopen. Het is zo wel duidelijk dat de Brit van Ineos-Grenadiers deze Vuelta niet mikt op een goed klassement. Op vier kilometer ging het echter mis en gingen er heel wat renners tegen de grond in het peloton. In de daaropvolgende ontregelde massasprint toonde Jasper Philipsen zich de snelste. Hij haalde het voor Fabio Jakobsen en Michael Matthews. Philipsen pakt ook meteen de groene trui.

De valpartij maakt ook meteen slachtoffers bij de klassementsmannen. Adam Yates verloor een halve minuut, Hugh Carthy heeft al 38 seconden aan zijn broek. Jordi Meeus kwam ook ten val maar kon zonder lichamelijke schade de etappe uitrijden.