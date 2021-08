President van Afghanistan heeft land verlaten, talibanstrijders trekken Kaboel binnen

De taliban kon zondag de Afghaanse hoofdstad Kaboel binnendringen waarna de Afghaanse president Ashraf Ghani de stad verlaten heeft en naar Tadzjikistan vertrokken is. Toen er gevraagd werd naar commentaar antwoordden functionarissen van de president dat “om veiligheidsredenen niets gezegd kan worden over de verplaatsingen van Ashraf Ghani.” Een vertegenwoordiger van de taliban meldde intussen ook dat de groep de verblijfplaats van Ghani controleert. Ghani was sinds 2014 aan de macht in Afghanistan. Ook de vice-president Amrullah Saleh zou volgens BBC gevlucht zijn.

De taliban zou intussen ook zijn strijders opgeroepen hebben om zich te onthouden van geweld en een veilige doorgang te bieden aan iedereen die Kabul wil verlaten. De groepering heeft zijn strijders ook bevolen Kaboel binnen te trekken om “plunderingen tegen te gaan” nu de politie en andere overheidsambtenaren de stad ontvlucht zijn.