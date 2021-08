Op de luchthaven van Kaboel heerst chaos. Alle westerlingen die niet per se in de stad moeten blijven, proberen zo snel mogelijk te vertrekken. De Amerikanen hebben drieduizend soldaten opgeroepen om het ambassadepersoneel zo snel mogelijk te evacueren. Er heerst paniek in de Afghaanse hoofdstad, iedereen is verrast door de snelheid waarmee de taliban grote delen van het land hebben ingepalmd. “Ik heb geen enkel plan. Als de taliban Kaboel innemen vooraleer ik kan vertrekken, zit ik in de val.”