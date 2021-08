Pauline Ferrand-Prévôt blijft Europees kampioene mountainbike, Githa Michiels wordt zevende

De Franse Pauline Ferrand-Prévôt heeft zondag in het Servische Novi Sad haar Europese titel in het mountainbiken met succes verdedigd.

De 29-jarige drievoudige wereldkampioene (2015, 2019, 2020) bleef de Nederlandse Anne Terpstra, 2de op 1’19, en Anne Tauber, 3de op 1’39, voor.

De 38-jarige Belgische Githa Michiels werd knap zevende op 2’18 van de Française.

Olympisch kampioene Jolanda Neff uit Zwitserland nam niet deel aan de race. Zij is momenteel op hoogtestage in Livigno, Italië, het land waar Pauline Ferrand-Prévôt op 29 augustus in Val di Sole haar wereldtitel zal verdedigen.