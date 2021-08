Een video van een Afghaans meisje veroorzaakt veel beroering op sociale media. In tranen vertelt ze over de grimmige toekomst die haar te wachten staat wanneer de taliban het opnieuw voor het zeggen heeft. “We tellen niet mee omdat we in Afghanistan geboren zijn”, zegt ze. “Niemand geeft om ons. We zullen langzaam sterven in de geschiedenis.”