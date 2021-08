Delphine Lecompte kreeg zaterdag politiebescherming tijdens een optreden in Brugge. De dichteres veroorzaakte heel wat controverse met een ophefmakende lezersbrief in Humo over pedofilie, wat resulteerde in bedreigingen. Vijf agenten hielden daarom een oogje in het zeil. “Ik dacht eerst dat het een knokploeg was”, aldus Lecompte.