Jonge mountainbiker wil nieuwe afdaling filmen met smartphone, maar daar steekt wild dier stokje voor — © Viralhog via KameraOne

Een vijftienjarige mountainbiker werd eerder deze week getrakteerd op een speciale ontmoeting. Toen de tiener in de Canadese provincie Brits-Columbia een nieuwe afdaling wilde filmen, werd zijn rit prompt verstoord door een bruine beer. Het dier bleef de jongen even achtervolgen, maar even zwaaien met zijn fiets bleek te volstaan om de beer te verjagen.