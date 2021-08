Australiër Will Power houdt Romain Grosjean van zege in legendarische GP van Indianapolis

De Australiër Will Power heeft zaterdag de GP van Indianapolis in het IndyCar-kampioenschap op zijn naam geschreven. Het is voor Power de veertigste zege in de IndyCar. Hij werd eindwinnaar in 2014 en won in 2018 de Indy 500. De voorbije veertien seizoenen won de veertigjarige Australiër telkens minstens één race in de IndyCar.