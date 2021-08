Lommel

Een uitslaande brand heeft zondag in de vroege ochtend twee huizen vernield in de Kraaistraat in Lommel, de zogenaamde Westwijk. Het vuur ontstond wellicht in de keuken. De verwarde bewoonster werd naar het ziekenhuis gebracht. De buurman wiens huis ook onbewoonbaar is, werd opgevangen bij zijn dochter.