Thierry Neuville vergroot voorsprong in Ypres Rally en komt stap dichter bij zijn droomzege

Met nog twee ritten voor de boeg blijft Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) aan de leiding in de Ypres Rally. De Belg vergrootte zondagochtend zijn voorsprong op ploegmaat en eerste achtervolger Craig Breen tot 14.9 seconden. In de strijd voor de derde plaats is Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) over ploegmaat Elfyn Evans gewipt. Sébastien Ogier is nog steeds vijfde. De Fransman begon de dag met een lekke band maar kon het tijdverlies enigszins beperken.

De deelnemers aan de Ypres Rally verlieten de Kattenstad zondagochtend in alle vroegte om zich naar Spa-Francorchamps te begeven. Een trip van net geen 300 km waaraan de eerste rijder om 4u50 begon. Oliver Solberg (Hyundai i20 N Rally2), leider in WRC2, kon zijn nieuwe Hyundai niet starten vanwege van een elektrisch probleem en bleef achter in Ieper.

Tijdens de slotdag staan er nog vier klassementsritten op het programma, goed voor een totaal van 40.52 km. Van het vlakke Vlaanderen gaan de rijders naar de heuvelachtige Ardennen, totaal andere ritten die andere afstellingen vragen.

De openingsrit van de slotdag was Stavelot over een afstand van 9.05 km. Vanwege van de recente overstromingen werd de rit hertekend en voor de helft ingekort. Kalle Rovanperä was de snelste en halveerde zijn achterstand op de derde plaats van teamgenoot Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) tot 1.7 seconde. Ogier, ook nog in strijd voor het podium, reed links achteraan lek en verloor 8.2 seconden op Rovanperä. De ritten op en om het circuit van Spa-Francorchamps liggen in de achtertuin van leider Thierry Neuville die de dag begon met de derde tijd en verder uitloopt op Craig Breen die een stevige waarschuwing kreeg wanneer hij even van de baan ging. “Ik werd even verrast. We moeten voorzichtig zijn”, zei Breen achteraf.

De tweede rit van de dag begon met een vertraging van 20 minuten. Tänak (Hyundai i20 Coupé WRC) won de rit voor Rovanperä die 5.6 seconden sneller was dan Evans en hem voorlopig de derde plaats afsnoept. Sébastien Ogier is vijfde en volgt op 14.1 seconden van het podium.

In de strijd voor het BRC heeft Pieter-Jan Michiel (Skoda Fabia Evo) de leiding genomen. De West-Vlaming is achtste algemeen. Minder goed vergaat het Sébastien Bedoret (Skoda Fabia Evo). Bedoret moest na de openingsrit een aandrijfas vervangen, kon niet meer genieten van vierwielaandrijving en moest de resterende ritten afwerken met een tweewielaangedreven wagen. Bedoret zakte zo van de zevende plaats naar de negende plaats. Hij is tweede in BRC.