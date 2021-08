Wilders en Baudet vliegen elkaar in de haren over vaccinaties: “Je bent knettergek”

PVV-leider Geert Wilders en FVD-voorman Thierry Baudet hebben ruzie. Op Twitter vliegen de twee partijleiders elkaar in de haren over vaccinaties. “Je had je ook nooit demonstratief moeten laten vaccineren, Geert”, zei Baudet op Twitter, die er recentelijk antivax-standpunten op nahoudt. “Je bent knettergek”, repliceerde Wilders. Het is de eerste keer dat de twee rechts-populistisch/extreemrechtse politici openlijk het conflict met elkaar aangaan.