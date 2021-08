Oudsbergse steun voor getroffen Waalse gemeenten

Karina en Leo Beckx-Vanheumen uit Neerglabbeek zamelen goederen in voor de bewoners van de Waalse gemeenten Grupont, Jemelle en Forrières. Delhaize uitbater Hanne Heynickx draagt de hulpactie een warm hart toe en stelde ruimte in haar supermarkt ter beschikking. Zo doneerde de kleine Julie lekkere koeken.

Het is duidelijk dat de getroffen Waalse regio veel nood heeft aan van alles. “Daarom zijn we gestart met een inzamelactie van levensmiddelen en materialen die we bedelen onder de Waalse bevolking. Het was de voorbije dagen een komen en gaan van mensen die allerlei materialen kwamen brengen. Er kwam heel veel reactie op mijn oproep,” opent Karina.

Karina benadrukt het belang van de inzet van vrijwilligers in het rampgebied. “Als de vrijwilligers er niet zouden zijn, was er niemand om de bewoners te helpen. De Waalse vrijwilligers wijzen ons de weg naar de getroffen familie ’s en zorgen dat alles netjes op zijn plaats komt. Je kan ook geld storten. Ondertussen bekijken welke materialen de lokale bevolking nog nodig heeft.”

De klanten van Delhaize kunnen vrijblijvend levensmiddelen, voeding, drank en andere poetsproducten doneren. Leo en Karina zorgen dat alles op de juiste plaats terecht komt. Ze rijden een keer per week op zaterdag naar Wallonië om de getroffen gezinnen te steunen. “Daar organiseren we in de drie gemeenten een free shop om alle giften netjes af te leveren. Hierbij kunnen we rekenen op de plaatselijke vrijwilligers. Zij hebben een goed zicht op wie wat nodig heeft,” verduidelijkt Karina.