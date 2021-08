Als inwoner naar Sanicole Airshow tegen sterk verlaagd tarief!

Leopoldsburg

In het weekend van 10, 11 en 12 september 2021 vindt opnieuw de jaarlijkse ‘International Sanicole Airshow’ plaats. Ook dit jaar kan je als inwoner van Leopoldsburg naar de Sanicole Airshow tegen een sterk verlaagd tarief. Het aanbod is geldig voor vrijdag, zaterdag of zondag.

Elke inwoner van Leopoldsburg kan 1 ticket kopen aan 10 euro (excl. kosten) voor een airshow-dag naar keuze.

Al wat je daarvoor moet doen, is online tickets bestellen (je hoeft niet langs het gemeentehuis te komen voor een attest):

Surf naar tickets.sanicole.com

Klik rechtsboven op de knop ‘Buurtbewoners’

Geef je gegevens in en bestel je inwonersticket aan 10 euro (excl. kosten) voor een airshow op een dag naar keuze. De betaling dien je online te doen.

Let op: je moet voor elke persoon een aparte bestelling doen, dus een gezin dat met 4 personen komt moet 4 aparte tickets bestellen. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen gratis binnen en moeten dus geen ticket kopen. Staf Boons