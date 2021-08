Houthalen-Helchteren

In een appartement in de Kruisstraat in Houthalen-centrum is zaterdagavond een vrouw neergestoken. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Over de omstandigheden en het motief voor de steekpartij was zaterdagavond nog niets bekend. De lokale politie Carma is bezig met het onderzoek.