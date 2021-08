Zondag blijft het in Limburg droog met zomerse temperaturen. Met maxima rond 27°C wordt het zelfs nog iets warmer in vergelijking met zaterdag. Er zal opnieuw vaak ruimte zijn voor de zon al zullen er namiddag ook wat onschuldige wolken op het toneel verschijnen. Deze zullen waarschijnlijk wat dikker gezaaid zijn in vergelijking met zaterdag.